Рустам Минниханов встретился с первым заместителем председателя правления Сбербанка

Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с первым заместителем председателя правления Сбербанка Александром Ведяхиным. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества, совместную реализацию проектов в сфере развития цифровых технологий и искусственного интеллекта.

В партнерстве с научными учреждениями компания реализует масштабные проекты в области технологий генеративного ИИ, направленные на поддержку языкового разнообразия и развитие цифровых сервисов в России.