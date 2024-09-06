Раис РТ встретился с новым епископом Набережночелнинским и Елабужским Гавриилом

Фото: tatmitropolia.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом в Доме Правительства РТ. Об этом сообщает митрополия Татарстана.

На встрече митрополит представил Минниханову нового епископа Набережночелнинского и Елабужского Гавриила. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возвел архимандрита Гавриила (Мельникова) в сан епископа 1 сентября текущего года.

Ранее архипастырь был насельником Задонского Рождество-Богородицкого мужского монастыря. Он имеет ученую степень доктора богословия и преподавал в Липецком государственном педагогическом университете имени П. П. Семенова-Тян-Шанского.

Фото: tatmitropolia.ru

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл объявил, что епископ Гавриил назначен правящим архиереем Набережночелнинской епархии. Эта епархия была создана 25 июля 2024 года на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви. Новая епархия включает в себя православные приходы в пределах города Набережные Челны, а также Агрызского, Елабужского, Менделеевского, Мензелинского и Тукаевского районов.

Рустам Минниханов пожелал епископу Гавриилу успешного и плодотворного служения на татарстанской земле.