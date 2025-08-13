Рустам Минниханов встретился с молодыми учёными и преподавателями Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов в здании филологии и межкультурной коммуникации КФУ встретился с молодыми учёными и преподавателями. Они задали вопросы руководителю республики, а также выступили с рядом предложений.

«Роль, значение и статус педагога необходимо возносить до советского уровня. Тогда учителя были крайне авторитетны, а отношение к ним в обществе было особым. Мы сейчас продвигаем такую линию. Одно дело – материально-техническая база, но главное – люди. Особенно молодые, прогрессивные и мотивированные. Сегодняшняя наша встреча даст нам обратную связь и даст понять, на что нужно обратить большее внимание. Начальникам показывают только хорошее, поэтому от вас я жду каких-то замечаний и рекомендаций», – поприветствовал участников встречи Раис РТ.

Молодежь – это будущее Татарстана, от которых зависит, какой республика будет через годы. Необходимо обеспечить заинтересованность и высокое качество жизни граждан. Без педагогов это невозможно, подчеркнул Минниханов.

Вопросы молодых педагогов и учёных касались карьеры и учебы Рустама Минниханова, а также мер поддержки и ключевых направлений работы.

«В Татарстане много делается для поддержки молодых педагогов. Система грантовой поддержки, единовременные выплаты и другие меры. Тем не менее многие учителя уходят из школы. Как думаете, какие ещё методы поддержки необходимо ввести?» – обратился к Раису Татарстана учитель информатики общеобразовательной школы «Университетская» Елабужского института Вадим Кормишин.

Минниханов также обозначил свою обеспокоенность этой проблемой и обозначил два главных направления для ее решения.

«Работа учителя должна быть престижной и оплачиваться соответствующим образом. Второй момент – это жилищный вопрос. Мы должны работать в этом направлении эффективнее. Нужно сделать приоритет в части закрепления педагогов в районах и городах, используя механизмы субсидирования жилья и другие меры поддержки», – отметил руководитель республики.

Завершилась встреча общей фотографией.