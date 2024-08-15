Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Рустам Минниханов встретился с митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом
Сегодня в Доме Правительства РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом. Об этом сообщает пресс-служба республиканской митрополии.
На встрече были рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся деятельности Татарстанской митрополии, сохранения и развития православной культуры и духовно-нравственных ценностей. Также обсуждалось восстановление религиозных объектов, включая возрождение комплекса Казанского Богородицкого монастыря.
Митрополит Кирилл отдельно рассказал о служении духовенства Казанской епархии в зоне СВО, куда священнослужители регулярно выезжают для духовного окормления военнослужащих, а также о гуманитарной миссии, в которой активно участвуют татарстанские приходы.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»