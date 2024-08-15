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Сегодня в Доме Правительства РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом. Об этом сообщает пресс-служба республиканской митрополии.

На встрече были рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся деятельности Татарстанской митрополии, сохранения и развития православной культуры и духовно-нравственных ценностей. Также обсуждалось восстановление религиозных объектов, включая возрождение комплекса Казанского Богородицкого монастыря.

Митрополит Кирилл отдельно рассказал о служении духовенства Казанской епархии в зоне СВО, куда священнослужители регулярно выезжают для духовного окормления военнослужащих, а также о гуманитарной миссии, в которой активно участвуют татарстанские приходы.