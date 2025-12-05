Рустам Минниханов встретился с министром юстиции России и директором ФСИН РФ

Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром юстиции России Константином Чуйченко и директором Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Аркадием Гостевым. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Стороны обсудили вопросы взаимодействия на региональном уровне, совершенствования уголовно-исполнительной системы региона и укрепления материально-технической базы пенитенциарной системы.

Константин Чуйченко и Аркадий Гостев прибыли в Казань на церемонию ввода в эксплуатацию нового следственного изолятора, построенного в рамках федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы на 2018-2026 годы».