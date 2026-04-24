Общество 24 апреля 2026 20:37

Рустам Минниханов встретился с министром обороны Китая Дун Цзюнем

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Вечером в Казанском Кремле прошла встреча Раиса Татарстана Рустама Минниханова с министром обороны Китайской Народной Республики Дун Цзюнем. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Стороны обсудили дальнейшее развитие взаимодействия и укрепление сотрудничества в рамках дружественных российско-китайских отношений.

Министр обороны КНР Дун Цзюнь находится в России с официальным визитом. В международном аэропорту «Казань» имени Габдуллы Тукая гостя встретили премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, представители Генерального консульства КНР в Казани и другие официальные лица.

По традиции высокому гостю предложили попробовать татарское национальное угощение – чак-чак.

