Рустам Минниханов встретился с министром обороны Китая Дун Цзюнем

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Вечером в Казанском Кремле прошла встреча Раиса Татарстана Рустама Минниханова с министром обороны Китайской Народной Республики Дун Цзюнем. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Стороны обсудили дальнейшее развитие взаимодействия и укрепление сотрудничества в рамках дружественных российско-китайских отношений.

Министр обороны КНР Дун Цзюнь находится в России с официальным визитом. В международном аэропорту «Казань» имени Габдуллы Тукая гостя встретили премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, представители Генерального консульства КНР в Казани и другие официальные лица.