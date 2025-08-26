news_header_top
Общество 26 августа 2025 16:21

Рустам Минниханов встретился с министром нефти и экологии Бахрейна

Мохаммед бен Мубарак бен Даина
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В «Казань Экспо» в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума состоялась встреча Раиса Татарстана Рустама Минниханова с министром нефти и экологии Королевства Бахрейн доктором Мохаммедом бен Мубараком бен Даина. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

«Российская Федерация придает большое значение взаимодействию с Бахрейном. Москву и Манаму сближают схожие позиции по широкому кругу международных и региональных вопросов, а также стремление к урегулированию конфликтных ситуаций и противостоянию угрозам. Наша страна рассматривает Королевство как важного торгово-экономического и инвестиционного партнера в ближневосточном регионе», – отметил Минниханов.

Бахрейнский министр уже четвертый год принимает участие в нефтегазохимическом форуме. Раис Татарстана выразил благодарность за внимание к республике и содействие развитию связей.

«Мы очень благодарны Королю Бахрейна за внимание, уделяемое нашей республике. Его Величество принимает нас во время каждого нашего визита в Манаму», – подчеркнул Минниханов.

Он отметил важность расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Среди приоритетов – развитие взаимной торговли, привлечение инвестиций из Бахрейна, проекты в области энергетики, IT, сельского хозяйства и халяль-индустрии.

Лидер республики заметил, что Татарстан, как один из ключевых нефтяных регионов России, видит значительный потенциал для партнерства с Бахрейном. Республика обладает мощной промышленной базой, передовыми технологиями и компетенциями в нефтедобыче, переработке и нефтехимии, которые могут стать основой для совместных проектов.

Мохаммед бен Мубарак бен Даина поблагодарил за гостеприимство и передал Рустаму Минниханову слова приветствия и добрые пожелания от Короля Бахрейна.

#татарстанский нефтегазохимический форум #Рустам Минниханов #бахрейн
