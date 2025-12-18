Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром финансов Российской Федерации Антоном Силуановым. Встреча прошла в рабочем кабинете руководителя республики в Доме Правительства РТ, передает пресс-служба Раиса Татарстана.

Во встрече также принял участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Стороны обсудили вопросы достижения регионом экономических показателей по итогам 2025 года, в целом дальнейшего развития экономики, выполнения всех бюджетных обязательств, а также реализации на территории Татарстана национальных проектов.

Министр финансов РФ прибыл в Казань для участия в совместной коллегии Министерства финансов РТ, Управления Федеральной налоговой службы по РТ, Управления федерального казначейства по РТ по итогам ожидаемого исполнения консолидированного бюджета РТ за 2025 год и задачам на 2026 год.