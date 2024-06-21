Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с мэрами Грозного и Аргуна Хас-Магомедом Кадыровым и Илесом Масаевым. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Минниханов обсудил с гостями перспективы развития отношений между Татарстаном и Чечней по ряду направлений. В свою очередь, мэр Грозного передал ему приветствие от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

В пресс-службе Раиса пояснили, что главы городов прибыли в столицу Татарстана для участия в международном форуме городов стран БРИКС+. Ожидается, что мероприятие соберет порядка 200 глав городов и их заместителей, представителей ассоциаций местных властей из 21 страны.