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Рустам Минниханов встретился с мэрами Грозного и Аргуна
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с мэрами Грозного и Аргуна Хас-Магомедом Кадыровым и Илесом Масаевым. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.
Минниханов обсудил с гостями перспективы развития отношений между Татарстаном и Чечней по ряду направлений. В свою очередь, мэр Грозного передал ему приветствие от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
В пресс-службе Раиса пояснили, что главы городов прибыли в столицу Татарстана для участия в международном форуме городов стран БРИКС+. Ожидается, что мероприятие соберет порядка 200 глав городов и их заместителей, представителей ассоциаций местных властей из 21 страны.
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