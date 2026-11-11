Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым. Встреча состоялась в Губернаторском дворце Казанского Кремля, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Стороны обсудили межрегиональное сотрудничество в торговле, промышленности, сельском хозяйстве и гуманитарной сфере.

Татарстан и Владимирская область взаимодействуют в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного в 2021 году. По итогам 2025 года товарооборот между регионами составил 23,1 млрд рублей.

Татарстан поставляет во Владимирскую область нефтепродукты, медицинское оборудование, автомобили, резинотехнические изделия и ткани. В обратном направлении поступают продовольственные товары, бытовая техника, продукция легкой промышленности и ювелирные изделия.

Перспективными направлениями дальнейшего взаимодействия стороны назвали машиностроение, взаимные поставки продуктов питания и сельское хозяйство.

«Татарстан готов передать накопленный опыт по подготовке кадров для промышленности, цифровизации, формированию комфортной городской среды, развитию туристического кластера», – отметил Рустам Минниханов.

Отдельно участники встречи обсудили гуманитарные связи.

«Приятно, что ваши студенты учатся у нас. Казань и Владимир имеет богатую историю, очень важно сохранить нашу культуру. Кроме того, в настоящее время во Владимирской области проживает порядка 7,3 тыс. татар», – сказал Рустам Минниханов.

Александр Авдеев отметил, что открытие трассы М12 упростило транспортное сообщение между регионами и создало дополнительные возможности для привлечения инвестиций и туристов.

«Трасса М12 сделала нас еще ближе. Теперь проще добраться, открываются большие перспективы по привлечению инвестиций и туристов. Отношения между нашими регионами уже налажены, но есть над чем работать», – заметил губернатор Владимирской области.