Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым в рамках рабочей поездки, об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

В начале встречи Рустам Минниханов поздравил коллегу с прошедшим Днем Военно-Морского Флота. Ранее Севастополь с рабочим визитом посетила делегация Татарстана, приняв участие в торжественных мероприятиях.

Раис республики подчеркнул, что в ходе Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение о сотрудничестве между Татарстаном и Севастополем. Документ охватывает такие сферы, как торгово-экономические отношения, научно-техническое взаимодействие, культурный обмен и другие направления.

«Есть большой потенциал для наращивания поставок и укрепления контактов между нашими регионами в таких сферах, как энергетика, машиностроение, IT-технологии», — отметил Рустам Минниханов.

Он также сообщил, что работа по реализации соглашения уже идет: «Регионы должны сотрудничать. Мы сегодня уже имеем дорожную карту по промышленности. Такие же документы будут и по остальным направлениям».

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поблагодарил Раиса Татарстана за внимание к развитию межрегионального партнерства.

«Хотел бы поблагодарить Рустама Нургалиевича за то, что у него слова никогда не расходятся с делом. Буквально недавно мы подписали соглашение, и уже прибыла серьезная делегация во главе с вице-премьером республики, которая отработала несколько дней в Севастополе», — акцентировал Развожаев.

Он выделил обладание Татарстана богатым опытом в создании технопарков и развитии промышленного потенциала. В рамках визита делегации были представлены перспективные площадки Севастополя для получения экспертных рекомендаций и обсуждения возможности привлечения инвестиций.

«Мы заинтересованы в максимальном развитии сотрудничества по самым разным направлениям. И прежде всего рассчитываем на помощь наших коллег в выборе эффективной стратегии промышленного развития», — добавил губернатор.