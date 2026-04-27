Рустам Минниханов встретился с главой Россельхознадзора в Москве

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки в Москву провел встречу с руководителем Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Сергеем Данквертом. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Стороны обсудили вопросы взаимодействия в сфере ветеринарного надзора, а также сотрудничество по обеспечению контроля за качеством и безопасностью продукции, производимой в регионе.

По итогам встречи Рустам Минниханов вручил Сергею Данкверту государственную награду Республики Татарстан – орден «За заслуги перед Республикой Татарстан». Награда присуждена «за сотрудничество и особые заслуги в развитии агропромышленного комплекса Республики Татарстан».