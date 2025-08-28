news_header_top
Общество 28 августа 2025 10:15

Рустам Минниханов встретился с главой администрации Байконура

Фото: пресс-служба Раиса РТ

С главой администрации города Байконура Константином Бусыгиным встретился сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Встреча прошла в рабочем кабинете Рустама Минниханова в Доме Правительства РТ.

В ходе переговоров обсуждались вопросы межрегионального и межмуниципального сотрудничества, а также изучение опыта Татарстана в сфере молодежной политики.

Константин Бусыгин находится в Казани с рабочей поездкой и, как ожидается, примет участие в мероприятиях Казанского глобального молодежного саммита.

#Рустам Минниханов #байконур #дом правительства рт
