Рустам Минниханов встретился с главой администрации Байконура

Фото: пресс-служба Раиса РТ

С главой администрации города Байконура Константином Бусыгиным встретился сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Встреча прошла в рабочем кабинете Рустама Минниханова в Доме Правительства РТ.

В ходе переговоров обсуждались вопросы межрегионального и межмуниципального сотрудничества, а также изучение опыта Татарстана в сфере молодежной политики.

Константин Бусыгин находится в Казани с рабочей поездкой и, как ожидается, примет участие в мероприятиях Казанского глобального молодежного саммита.