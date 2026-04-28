Рустам Минниханов встретился с генеральным директором МТС Инессой Галактионовой

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с генеральным директором и председателем правления МТС Инессой Галактионовой. Стороны обсудили развитие телеком-инфраструктуры в республике и проекты цифровизации, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Минниханов отметил, что Татарстан давно сотрудничает с компанией и в ысоко оценивает ее вклад в устранение цифрового неравенства, особенно в сельской местности. По его словам, эта работа продолжится и в 2026 году, поскольку доступ к качественной связи и высокоскоростному интернету остается важной задачей для жителей региона.

В 2025 году компания установила 236 новых базовых станций. Часть из них начала работать в 41 деревне в 20 районах республики в рамках программы по устранению цифрового неравенства.

Галактионова подчеркнула, что Татарстан остается одним из ключевых регионов для компании, где она видит значительный потенциал и продолжает инвестировать. По ее словам, в 2026 году МТС направит на развитие мобильной связи в регионе 1,1 млрд рублей, продолжая обеспечивать связью и интернетом население и бизнес.

Помимо развития сети в рамках федеральной программы, в 2025–2026 годах компания запустила около 30 новых базовых станций для покрытия региональных и федеральных автодорог. За счет отказа от устаревшего стандарта 3G и перераспределения частот компания расширила покрытие LTE в Набережных Челнах, Азнакаево, Бугульме и Лениногорске.

Также в шести городах Татарстана развернули сеть Wi-Fi на 26 площадках, где бесплатный доступ доступен абонентам любых операторов.

Галактионова добавила, что в рамках импортозамещения в Татарстане установлено наибольшее среди российских регионов количество базовых станций отечественного производства.

Отдельно отмечается, что отечественную платформу для коммуникаций «МТС Линк» с использованием технологий искусственного интеллекта применяют крупные вузы региона, включая КФУ, КГМУ, КНИТУ-КАИ и Университет Иннополис – для видеоконференций и онлайн-обучения.

Совместно с бизнесом и органами власти компания реализует в Татарстане проекты цифровизации экономики. Среди них – автоматизация процессов в агропромышленном комплексе, внедрение бескондукторной оплаты, видеонаблюдения и систем подсчета пассажиропотока в общественном транспорте, а также создание инфраструктуры частных сетей pLTE/5G для промышленных предприятий.

В 2026 году МТС вместе с ГУ МЧС России по Татарстану реализовала пилотный проект по мониторингу паводков в зонах с высоким риском подтопления.