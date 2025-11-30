Рустам Минниханов встретился с эмиром Катара в Дохе

По приглашению катарской стороны Раис Татарстана Рустам Минниханов находится в Дохе. Об этом Минниханов сообщил в своем канале в MAX.

В ходе визита он встретился с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, где обсудил вопросы двустороннего сотрудничества.

Минниханов отметил, что Катар регулярно участвует в международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum».

«Мы придаем большое значение взаимодействию с исламским миром, с Организацией исламского сотрудничества. По итогам прошлого года товарооборот Татарстана с государствами, входящими в ОИС, вырос на 38% и составил порядка 8 млрд долларов», – отметил Рустам Минниханов.

Фото: https://max.ru/rustamminnikhanov