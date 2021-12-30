Рустам Минниханов встретился с Эли Исаевым в Доме Правительства РТ

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с заместителем руководителя Федерального казначейства Эли Исаевым в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Эли Исаев рассказал о перспективах развития контрольной деятельности в финансово-бюджетной сфере и обозначил основные направления работы Казначейства России в 2022 году.

Минниханов и Исаев обсудили взаимодействие в части системы казначейских платежей на региональном уровне, результаты финансово-хозяйственной деятельности получателей бюджетных средств, а также затронули и другие вопросы текущей деятельности.