Рустам Минниханов встретился с депутатами Госдумы от Республики Татарстан

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В Доме Правительства Татарстана состоялась встреча Раиса республики Рустама Минниханова с сенаторами РФ и депутатами Государственной Думы ФС РФ, избранными от Татарстана. В работе приняли участие Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, Премьер-министр РТ Алексей Песошин, а также руководители министерств и ведомств республики. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Рустам Минниханов выразил благодарность депутатам и сенаторам за их активную работу и значимый вклад в реализацию важных для Татарстана проектов.

Раис республики подчеркнул, что встреча проходит в условиях специальной военной операции и роста международной напряженности, что требует слаженной работы для выполнения намеченных планов, исполнения национальных проектов и госпрограмм, обеспечения исполнения социальных обязательств.

«Наша задача – максимально поддержать военнослужащих, от которых сегодня зависят безопасность граждан и будущее страны. Особую важность эта работа приобретает в Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы. Приоритетом с первых дней СВО остается поддержка членов семей бойцов – ежегодно расширяется перечень мер и их охват», – отметил он.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Особое внимание Минниханов уделил необходимости постоянного взаимодействия народных избранников с избирателями, изучению ситуации на местах и оперативному решению возникающих проблем.

«Следует изучать ситуацию на местах, выполнять наказы избирателей, держать обратную связь. Любой вопрос – от бытовых трудностей до системных проблем – требует внимания и четких действий», – подчеркнул Раис республики.

Также он призвал депутатов активнее работать с предприятиями республики, регулярно встречаться с трудовыми коллективами и способствовать привлечению федеральной поддержки для развития производства.

«Только через прямой диалог с людьми можно понять их реальные потребности. Все наши усилия должны быть направлены на одно – благополучие Татарстана и его жителей», – резюмировал Минниханов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин добавил, что, несмотря на непростые условия, экономика республики демонстрирует позитивные тенденции благодаря согласованной работе органов власти.

«Подчеркну, от реализации наших планов в 2025 году по 12 национальным проектам и 48 республиканским программам зависят устойчивость и сбалансированность бюджета, исполнение социальных обязательств. Актуальными остаются поддержка реального сектора, сельхозпроизводителей, вопросы социальной защиты населения, в том числе семей участников СВО», – заявил он.

В Татарстане уже традиционно проходят встречи с депутатами и сенаторами федерального уровня. В республике действует 18 рабочих групп, возглавляемых депутатами, в состав которых входят представители министерств и ведомств. Основные задачи рабочих групп – привлечение федеральных средств, продвижение законодательных инициатив и реализация наказов граждан.