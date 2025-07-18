Рустам Минниханов встретился с депутатами Госдумы от Республики Татарстан
В Доме Правительства Татарстана состоялась встреча Раиса республики Рустама Минниханова с сенаторами РФ и депутатами Государственной Думы ФС РФ, избранными от Татарстана. В работе приняли участие Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, Премьер-министр РТ Алексей Песошин, а также руководители министерств и ведомств республики. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.
Рустам Минниханов выразил благодарность депутатам и сенаторам за их активную работу и значимый вклад в реализацию важных для Татарстана проектов.
Раис республики подчеркнул, что встреча проходит в условиях специальной военной операции и роста международной напряженности, что требует слаженной работы для выполнения намеченных планов, исполнения национальных проектов и госпрограмм, обеспечения исполнения социальных обязательств.
«Наша задача – максимально поддержать военнослужащих, от которых сегодня зависят безопасность граждан и будущее страны. Особую важность эта работа приобретает в Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы. Приоритетом с первых дней СВО остается поддержка членов семей бойцов – ежегодно расширяется перечень мер и их охват», – отметил он.
Особое внимание Минниханов уделил необходимости постоянного взаимодействия народных избранников с избирателями, изучению ситуации на местах и оперативному решению возникающих проблем.
«Следует изучать ситуацию на местах, выполнять наказы избирателей, держать обратную связь. Любой вопрос – от бытовых трудностей до системных проблем – требует внимания и четких действий», – подчеркнул Раис республики.
Также он призвал депутатов активнее работать с предприятиями республики, регулярно встречаться с трудовыми коллективами и способствовать привлечению федеральной поддержки для развития производства.
«Только через прямой диалог с людьми можно понять их реальные потребности. Все наши усилия должны быть направлены на одно – благополучие Татарстана и его жителей», – резюмировал Минниханов.
Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин добавил, что, несмотря на непростые условия, экономика республики демонстрирует позитивные тенденции благодаря согласованной работе органов власти.
«Подчеркну, от реализации наших планов в 2025 году по 12 национальным проектам и 48 республиканским программам зависят устойчивость и сбалансированность бюджета, исполнение социальных обязательств. Актуальными остаются поддержка реального сектора, сельхозпроизводителей, вопросы социальной защиты населения, в том числе семей участников СВО», – заявил он.
В Татарстане уже традиционно проходят встречи с депутатами и сенаторами федерального уровня. В республике действует 18 рабочих групп, возглавляемых депутатами, в состав которых входят представители министерств и ведомств. Основные задачи рабочих групп – привлечение федеральных средств, продвижение законодательных инициатив и реализация наказов граждан.