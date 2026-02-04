Рустам Минниханов встретился с делегацией Египта

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с членами делегации Арабской Республики Египет. Переговоры прошли в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Делегация из Египта находится в Татарстане с ознакомительным визитом. В рамках поездки гости посетили ряд промышленных предприятий республики, а также познакомились с ее экономическим и инновационным потенциалом.

На встрече с Рустамом Миннихановым стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. В частности, Татарстан заинтересован в расширении экспортных поставок в Египет широкого спектра промышленной продукции, включая продукцию машиностроения.

Раис республики отметил, что по итогам 2024 года товарооборот между Татарстаном и Египтом вырос.

Рустам Минниханов также напомнил о масштабной работе, которая ведется в рамках Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», возглавляемой им по поручению руководства страны.

В ходе встречи подчеркнули, что Казань как столица республики регулярно становится площадкой для мероприятий международного уровня. Так, в 2026 году город получит статус культурной столицы исламского мира. К этому событию запланирована обширная программа, и Рустам Минниханов пригласил представителей Египта принять участие в подготовленных мероприятиях.

В завершение встречи Раис Татарстана выразил готовность к дальнейшему развитию татарстано-египетских связей в интересах укрепления дружественных отношений между Россией и Арабской Республикой Египет.