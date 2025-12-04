Рустам Минниханов встретился с чемпионами команды «КАМАЗ-мастер»

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с чемпионами спортивной команды «КАМАЗ-мастер». Об этом он рассказал в своем канале в МАХ.

«Пообщались с ребятами, ознакомились с техническими наработками и испытали машины!

КАМАЗ – замечательный грузовик и один из лучших спортивных автомобилей в мире! Желаю ребятам успехов и новых побед на соревнованиях! (перевод с татарского, прим. Т-и)», – заметил Минниханов.

Upd. (15.54): Раиса Татарстана сопровождали генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин, руководитель команды «КАМАЗ-Мастер» Эдуард Николаев, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев и другие официальные лица. Встреча состоялась на спортивном полигоне Тарловка, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Минниханову сообщили, что команда выиграла все четыре этапа и, набрав достаточное количество очков, досрочно обеспечила себе победу в чемпионате России. Кроме того, гонщики команды «КАМАЗ-мастер» заняли первые три места в грузовом зачете ралли «Шелковый путь-2025», а в топ-5 вошли все четыре челнинских экипажа. Успех камазовцев стал для них двенадцатой победой в этой гонке.

В беседе со спортсменами Раис РТ назвал встречи с командой «КАМАЗ-мастер» доброй традицией. По его мнению, это хорошая возможность обсудить итоги сезона и наметить планы на будущее, а также оценить новшества в спортивных автомобилях.

«Вы достойно выступили на всех турнирах. Большая благодарность за поддержку детского автоспорта. В этом направлении ведется очень большая работа. Мы также окажем поддержку», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Руководитель республики отметил слаженные действия всей команды: спортсменов, тренеров, автомехаников, инженеров. «Изменения по всем машинам очень достойные, проведена колоссальная работа. Вы большие молодцы. Уверен, «КАМАЗ-мастер» и в дальнейшем будет радовать нас своими яркими победами и новыми достижениями», – подытожил он.

Сергей Когогин в свою очередь акцентировал, что что команда «КАМАЗ-мастер» успешно выполнила все адачи на этот год. «Была задача забрать все первые места. Эту задачу вы выполнили. Так держать и в следующем году!» – добавил гендиректор КАМАЗа.

Фото: канал МАХ Рустама Минниханова.