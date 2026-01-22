Рустам Минниханов вручил Зиле Валеевой медаль за заслуги перед Республикой Татарстан

На первом заседании нового состава Общественной палаты РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил медаль за заслуги перед Республикой Татарстан экс-председателю палаты Зиле Валеевой.

«Зиля Валеева – пример во всем. Мы давно с ней работаем в органах власти, и за все это время я ее ни разу не поругал», – улыбнулся Минниханов.

В разные годы Зиля Валеева занимала посты заместителя Премьер-министра Татарстана, министра культуры РТ и другие должности. С 2020 года была Председателем Общественной палаты республики. Сегодня на этот пост был избран Александр Терентьев.