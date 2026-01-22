Рустам Минниханов вручил Зиле Валеевой медаль за заслуги перед Республикой Татарстан

Родилась в г. Уфе. Окончила Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (1978 г.).
С 1970 по 1980 гг. — корреспондент, заведующая отделом литературы и искусства республиканской молодежной газеты «Ленинец» (г. Уфа).
С 1980 по 1982 гг. — корреспондент газеты «Вечерняя Казань».
С 1982 по 1990 гг. — корреспондент, заведующая отделом социальных проблем газеты «Советская Татария».
С 1990 по 1992 гг. — редактор отдела политики газеты «Известия Татарстана».
С 1992 по 1995 гг. — первый заместитель председателя Верховного Совета РТ.
С 1995 по 1999 гг. — заместитель председателя Госсовета РТ.
С 1999 по 2001 гг. — министр по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций РТ.
С 2001 по 2005 гг. — заместитель премьер-министра РТ.
С 2005 по 2011 гг. — заместитель премьер-министра — министр культуры РТ.
С 2006 по 2012 гг. — глава комиссии РТ по делам ЮНЕСКО.
С 2011 по 2012 гг. — заместитель премьер-министра РТ.
С 2012 по 2020 гг. — директор ГБУ «Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль».
С 2020 по 2026 гг. — председатель Общественной палаты РТ.
Лауреат премии правительства РФ в области культуры (2009 г.).
Награждена орденом Дружбы, орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан», медалью «За доблестный труд» и другими наградами и поощрениями.