Рустам Минниханов вручил ветеринарам РТ ключи от 10 автосамосвалов для сбора биоотходов

Автопарк Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ пополнился 10 автосамосвалами ГАЗ для сбора биологических отходов в населенных пунктах Татарстана. Ключи от специализированной техники вручил сегодня ветеринарам на площадке «Казань Экспо» Раис РТ Рустам Минниханов.

«Ветеринарная служба улучшает свою материальную базу. Уже есть 29 машин, и сегодня ветеринары получают еще 10 автомобилей. Нам нужно довести количество специализированной техники до 45», – сказал руководитель республики.

Минниханов подчеркнул, что от эффективности работы ветеринарной службы зависит качество жизни людей.

«Татарстан имеет мощный животноводческий комплекс. У нас только крупного рогатого скота – более 800 тыс. голов. Поэтому четкая системная работа ветеринарной службы очень важна, и мы этому уделяем большое внимание», – отметил он.

Раис РТ заметил, что не все регионы России сейчас благополучны по болезням животных и птиц, но в Татарстане эпизоотическая ситуация находится под контролем.

В мероприятии приняли участие заместитель министра сельского хозяйства России Роман Некрасов, министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров, начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Тимур Галеев.