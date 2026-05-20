Рустам Минниханов вручил Сян Бо медаль «100-летие образования ТАССР»

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня провел встречу с господином Сян Бо. Переговоры состоялись в рабочем кабинете лидера республики в Доме Правительства Татарстана, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Во время встречи Рустам Минниханов вручил генеральному консулу государственную награду Республики Татарстан – медаль «100-летие образования ТАССР». Отмечается, что награда присуждена за вклад в развитие социально-экономического потенциала республики.

Сян Бо занимает должность генерального консула Китайской Народной Республики в Казани с октября 2022 года.