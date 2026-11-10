Рустам Минниханов вручил премию имени Туполева ученому Алексею Дубу

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил Международную премию имени А.Н. Туполева за вклад в развитие инженерных наук первому заместителю генерального директора АО «Росатом Наука» Алексею Дубу. Церемония состоялась в Доме Правительства Татарстана, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Поздравляя лауреата, Рустам Минниханов отметил значение наследия Андрея Туполева для отечественной и мировой авиации.

«Поздравляю вас с этой большой наградой! Андрей Николаевич Туполев внес огромный вклад в развитие отечественной и мировой авиации. С его именем связан наш авиационный комплекс», – сказал Раис республики.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Также он рассказал о подготовке инженерно-технических специалистов в Татарстане. По его словам, этим направлением занимаются восемь вузов республики, в пяти из них действуют передовые инженерные школы, а шесть университетов участвуют в программе «Приоритет-2030».

Международную премию имени А.Н. Туполева присуждают ежегодно ко дню рождения авиаконструктора, который отмечается 10 ноября. Награда учреждена в 2014 году указом Раиса Татарстана для поощрения российских и зарубежных ученых за выдающийся вклад в области инженерных наук.