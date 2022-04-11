Рустам Минниханов вручил ноутбуки учителям информатики

Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов в технопарке «ICL-Техно» вручил ноутбуки 10 выдающимся учителям информатики. Они подготовили выпускников, получивших 100 баллов по ЕГЭ, призеров олимпиад, среди них и победители конкурса педагогов.

«Образование - наше будущее. Мы получим то, что вложим в наших детей», - сказал Рустам Минниханов.

Он отметил, что подаренные ноутбуки произведены на татарстанском предприятии ICL.

«Мы понимаем, что сегодня перед ICL стоят новые вызовы по импортозамещению. В целом по стране, та работа, которая ведется, дает уверенность, что мы найдем решение любой ситуации», – сказал Минниханов.

Министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин добавил, что на протяжении многих лет руководство республики уделяет особое внимание вопросам развития образования и материально-техническому оснащению образовательных организаций.

«Мы благодарны нашему Президенту за поддержку отрасли. За период 2010 — 2018 годов в рамках проекта «Ноутбук — учителю» за счет бюджетных средств республики было закуплено более 90 тыс. ноутбуков», – отметил министр образования РТ.

Напомним, в текущем году ноутбуки в Татарстане получат 12 тысяч педагогов.