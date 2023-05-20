Рустам Минниханов вручил награды религиозным деятелям

Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

Рустам Минниханов вручил 14 государственных наград Республики Татарстан и благодарностей Раиса Республики Татарстан на XIII Всероссийском форуме татарских религиозных деятелей, который проводится в рамках Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023».

Награды на пленарном заседании в международном выставочном центре «Казань Экспо» религиозные деятели получили «за активный труд по защите интересов татарского народа».

Медаль «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики» вручена руководителю Департамента культуры ДУМ РФ Ренату Абянову и председателю ДУМ Ростовской области Мухаммеду Бикмаеву.

Награды также удостоены председатель ДУМ Волгоградской области Ильяс Биктимиров и председатель «Мусульманского религиозного объединения» города Костромы Ришат Сайдашев.

Почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан» получили преподаватель Казанского медресе имени 1000-летия принятия Ислама Зульфат Мингалиев и главный референт комитета по работе с татарскими общественными организациями в регионах Российской Федерации Исполкома ВКТ Азат Садриев.

Звания «Заслуженный работник печати и массовых коммуникаций Республики Татарстан» удостоен член Оренбургской региональной татарской национально-культурной автономии Фанур Гайсаров.

Благодарность Раиса Республики Татарстан получили председатель Централизованной религиозной организации ДУМ Кировской области Нияз Кашапов и муфтий, председатель Регионального духовного управления мусульман Ульяновской области в составе Центрального духовного управления мусульман России Ильдар Сафиуллин.

Благодарности также удостоены член Совета улемов Централизованной религиозной организации ДУМ Башкортостана Марсиль Фархшатов, имам-мухтасиб Местной мусульманской религиозной организации города Тольятти Ислам Гумеров, заместитель председателя Адыгейской общественной организации «Дуслык» («Дружба») Юнус Рахматуллин.

Помимо этого, среди отличившихся религиозных деятелей — имам-хатыб деревни Маскара Кукморского района РТ Мунир Юсупов и председатель приходского совета деревни Татарские Сугуты Чувашской Республики Рефик Кадиров.

XIII Всероссийский форум татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия» проходит в Казани с 19 по 21 мая, в нем участвуют более 1 тыс. делегатов из Татарстана и 77 других регионов РФ.