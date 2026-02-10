Рустам Минниханов вручил награды лауреатам конкурса «Инновация года»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На коллегии Министерства экономики Татарстана прошла церемония награждения победителей ежегодного республиканского конкурса «Инновация года». Награды в номинациях «Студенческий стартап», «Корпоративная инновация» и «Интеллектуальная собственность» вручил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

В церемонии также приняли участие заместитель министра экономического развития России Святослав Сорокин, генеральный директор Фонда содействия инновациям Андрей Жижин и директор Ассоциации инновационных регионов России Александр Смекалин. Организаторами конкурса выступают Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана, Министерство образования и науки республики и Академия наук РТ.

Конкурс направлен на привлечение молодежи к научно-исследовательской деятельности и научно-технологическому творчеству, а также на поддержку проектов и готовых решений с потенциалом внедрения в экономику региона. В 2025 году участники представили разработки в сфере новых материалов, машиностроения, информационных технологий, медицины, биотехнологий, промышленности и аграрного сектора.

Всего в 2025 году на конкурс поступило 228 заявок. В номинации «Студенческий стартап» было подано 65 заявок, в категории «Корпоративная инновация» – 9, в номинации «Интеллектуальная собственность» – 52. В студенческой номинации участвовали проекты авторов, получивших поддержку университетских стартап-студий или ставших победителями федеральных программ «Студенческий стартап».

В категории «Корпоративная инновация» заявки представили юридические лица, работающие в сфере развития инноваций, а также пилотные проекты со стартапами. В номинации «Интеллектуальная собственность» рассматривались разработки с действующим патентом и подтвержденными фактами внедрения и коммерциализации.

В 2025 году номинацию «Интеллектуальная собственность» профинансировал Фонд целевого капитала Татарстана, открывшийся в республике в этом году. Эндаумент-фонд создан Инвестиционно-венчурным фондом РТ совместно с Академией наук республики для поддержки фундаментальной науки, исследований и разработок.

Такие фонды формируют целевой капитал за счет пожертвований, при этом расходуется не сам капитал, а доход от его инвестирования. В числе приоритетов Эндаумент-фонда Татарстана – развитие науки и образования, поддержка студентов, преподавателей и молодых ученых республики.