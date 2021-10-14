Рустам Минниханов вручил главе Минобрнауки РТ символический ключ от школьных автобусов

Фото: Рамиль Гали

Качество образования в сельской местности, обеспечение транспортной безопасности, организация подвоза детей к образовательным учреждениям — это одна из основных задач органов государственной и муниципальной власти. Об этом заявил на торжественной церемонии передачи ключей от школьных автобусов Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Сегодня в нашей республике насчитывается 810 транспортных средств, которые обеспечивают подвоз детей в школы по 861 маршруту, и их количество увеличивается. Благодаря федеральной программе («Школьный автобус» — прим. Т-и) у нас появилась возможность получить 120 автобусов, из которых 70 уже сегодня будут переданы в эксплуатацию», — сказал Президент Татарстана.

Все автобусы оборудованы системой спутниковой навигации единой государственной информационной системы «Глонасс +112». Современные ярко-желтые «ГАЗели» зарекомендовали себя как надежные и комфортные для пассажиров транспортные средства, машины отвечают всем требованиям безопасности в сфере перевозки детей.

Рустам Минниханов напомнил, что сейчас в рамках национальных проектов и целей, которые определены Президентом РФ Владимиром Путиным, очень много внимания уделяется системе образования. Речь идет и о программе капитального ремонта школ, и об оснащении оптико-волокном образовательных учреждений, и о цифровизации, и, конечно, о транспортном обеспечении подвоза школьников.

«Мы искренне благодарим руководство страны за такую поддержку и желаем, чтобы этот транспорт служил во благо <…> людей, чтобы родители никогда не волновались за своих детей», — подчеркнул руководитель республики.

После вручения Президентом Татарстана символического ключа министру образования и науки РТ Ильсуру Хадиуллину с ответным словом выступил директор Мульминской средней образовательной школы Рамиль Саляхов. Он выразил уверенность, что благодаря такой поддержке даже учащиеся из глубинки смогут получать крепкие и глубокие знания.

За последние три года муниципалитеты в рамках обновления автобусного парка получили 352 новых школьных автобуса: 118 — за счет федеральных средств и 234 — за счет республиканских.

Ключи от 120 новых школьных автобусов получили главы муниципальных образований Татарстана. Транспорт будет использован для разгрузки действующих маршрутов и для открытия новых, также новые машины частично заменят изношенные.