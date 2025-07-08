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Общество 8 июля 2025 14:03

Минниханов назвал поддержку семей одной из приоритетных задач властей РТ

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В День семьи, любви и верности шесть многодетных семей из различных районов Татарстана получили новые комфортабельные микроавтобусы. Об этом сообщил Раис РТ Рустам Минниханов.

«В каждой из этих семей воспитывается 10 и более детей. Это огромная ответственность и каждодневный труд. Поддержка таких семей — одна из наших приоритетных задач. Эти семьи — настоящие герои нашего времени», – написал Минниханов.

Минниханов пожелал всем этим большим и дружным семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия, быть сплоченными, дружелюбными и, конечно же, поддерживать родственные связи.

#День семьи #Рустам Минниханов #Многодетная семья
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