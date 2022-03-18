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Официальная хроника
18 марта 2022  17:44

Рустам Минниханов вручил Камиле Валиевой орден «Дуслык»

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Рустам Минниханов вручил Камиле Валиевой орден «Дуслык»
Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию, заслуженным мастером спорта России Камилой Валиевой. Также во встрече приняла участие мама фигуристки Алсу Валиева. 

Рустам Минниханов выразил поддержку фигуристке и отметил, что на Олимпиаде в Пекине она продемонстрировала выдающееся мастерство и высокий уровень подготовки. Спортивные успехи Валиевой служат отличным примером для начинающих спортсменов, подчеркнул руководитель республики. 

Президент Татарстана вручил спортсменке орден «Дуслык», а Алсу Валиевой — медаль «100 лет образования ТАССР», передает пресс-служба руководителя республики. 
 

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