Рустам Минниханов вручил Камиле Валиевой орден «Дуслык»

Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию, заслуженным мастером спорта России Камилой Валиевой. Также во встрече приняла участие мама фигуристки Алсу Валиева.

Рустам Минниханов выразил поддержку фигуристке и отметил, что на Олимпиаде в Пекине она продемонстрировала выдающееся мастерство и высокий уровень подготовки. Спортивные успехи Валиевой служат отличным примером для начинающих спортсменов, подчеркнул руководитель республики.

Президент Татарстана вручил спортсменке орден «Дуслык», а Алсу Валиевой — медаль «100 лет образования ТАССР», передает пресс-служба руководителя республики.

