Рустам Минниханов вручил государственные премии Татарстана в области науки и техники

Фото: © Пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов в Казанском Кремле вручил государственные премии республики в области науки и техники. Обладателями почетной награды стали 30 татарстанцев.

«Необходимым условием экономического роста является научно-технический прогресс. В республике проводится большая работа в этом направлении. В Татарстане функционирует множество исследовательских организаций, в которых трудится более 16 тыс. человек», — сказал на торжественной церемонии Президент РТ.

Минниханов отметил, что вузы и исследовательские институты Татарстана задействованы во всех мероприятиях национального проекта «Наука и университеты». «Благодаря этому в республике создаются новые научные центры мирового уровня, происходит омоложение кадрового потенциала, активно обновляется приборная база», — подчеркнул он.

По словам руководителя республики, важно, чтобы результаты интеллектуальной деятельности ученых не оставались только на бумаге — «нужна экономическая среда, обеспечивающая их коммерциализацию». «На решение этой задачи в республике сформирована передовая инновационная экосистема, — добавил он. — За прошлый год в рейтинге инновационного развития региона Татарстан занял третье место».

Фото: © Пресс-служба Президента РТ

Президент РТ также поделился планами, связанными с созданием кампуса мирового уровня и передовых инженерных школ, поддержкой университетского технологического предпринимательства.

«Особое место среди научных инициатив занимает разработка долгосрочной стратегии научно-технологического развития республики. Уверен, что энергия и самоотверженный труд наших ученых позволит и впредь эффективно добиваться достижения поставленных задач», — заметил он.

В завершение Минниханов поздравил собравшихся с Днем российской науки, который ежегодно отмечается 8 февраля. «Желаю новых свершений и открытий. За ваш труд вам огромное спасибо», — заявил он.

Госпремии получили авторы работы по разработке инновационных технологий для ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний у детей. Впервые в России внедрен ЭКГ-скрининг в родильных домах; неонатальный скрининг жизнеугрожающих состояний новорожденных методом пульсоксиметрии; ведомственная программа по раннему выявлению семейной гиперхолестеринемии, республиканская целевая программа по оказанию неотложной помощи детям с использованием мобильного образовательного комплекса.

Государственной премии также удостоен цикл работ «Метеорно-ионосферное распространение радиоволн и волновые процессы в атмосфере». Авторами получен комплекс уникальных данных о структуре околоземного космического пространства, построены теоретические и эмпирические модели волновой динамики и разработаны аналитические, экспериментальные и численные методы, имеющие как фундаментальное, так и практическое значение.

Кроме того, награды вручены за работу по созданию и использованию селекционного достижения — татарской породы лошадей в Татарстане. Работа посвящена возрождению знаменитых татарских лошадей. Включает материалы по изучению истории татарских лошадей, проведению экспедиционных исследований по их поиску в различных регионах России, осуществлению работы по возрождению породы и восстановлению ее численности для перехода к чистопородному разведению.

Госпремию получили и авторы работы по реализации комплекса технологических решений по интенсификации добычи нефти для повышения эффективности разработки Ромашкинского месторождения на поздней стадии. Общая дополнительная добыча за счет методов интенсификации на начало прошлого года превысила 25 млн тонн нефти. Экономический эффект от внедрения данного комплекса за последние пять лет составил 8 млрд рублей.

Начальник управления по ремонту скважин и повышению нефтеотдачи пластов ПАО «Татнефть» Фанзат Исмагилов от всего авторского коллектива поблагодарил за «высокую оценку работы».

«Мы понимаем, что нефтедобывающая отрасль для нашей республики очень важна и вносит существенный вклад в социально-экономическое благополучие региона. Важнейшей целью для нас является максимально бережное отношение к природе, рациональное использование ее недр. Ярким тому подтверждением является наш проект, который внес существенный вклад в интенсификацию добычи нефти, в разработку крупноизвлекаемых запасов, импортозамещение, как в области оборудования, так и программного обеспечения. Мы уверены, что нефть будет еще долгое время служить во благо республики и страны в целом», — сказал он.