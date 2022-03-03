Рустам Минниханов вручил госнаграды Татарстана 29 работницам сферы информатизации и связи

фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов в преддверии 8 Марта вручил государственные награды республики и благодарности 29 работницам сферы информатизации и связи. Церемония награждения прошла сегодня в Казанском Кремле.

«В преддверии Международного женского дня хочу поздравить вас с прекрасным праздником весны», — сказал Президент РТ.

Минниханов упомянул, что 2022-й в Татарстане объявлен Годом цифровизации. И добавил, что в современном мире цифровые технологии проникают во все сферы жизни, являются инструментом, дающим возможность повысить качество жизни граждан.

«Сегодня в зале прекрасная половина тех, кто имеет непосредственное отношение к этой сфере. Вы своим профессионализмом вносите весомый вклад в социально-экономическое развитие Татарстана. И, несмотря на сложности и ответственность своей работы, остаетесь нежной и прекрасной половиной нашего человечества», — обратился Минниханов к собравшимся.

Президент РТ пожелал им крепкого здоровья, счастья и благополучия. «Пусть каждый день радует вас вниманием и заботой близких, наполняет новыми впечатлениями и яркими событиями. Спасибо вам за ваши солнечные улыбки, женскую мудрость и обаяние», — заявил он.

Медаль «За доблестный труд» Президент Татарстана вручил начальнику отдела Камско-Устьинского филиала МФЦ Гульфире Гайнуллиной и инженеру производственно-технического отдела филиала РТРС «РТПЦ Республики Татарстан» Вере Смирновой.

Кроме того, была вручена медаль «100 лет образования ТАССР», которую в том числе получила директор Многофункционального центра в РТ Ленара Музафарова. Она подчеркнула, что государственная награда — это стимул для дальнейшей плодотворной работы и уверенность в том, что выбрано правильное направление.

«Вашу поддержку, Рустам Нургалиевич, сотрудницы МФЦ, а у нас 97% работников — женщины, чувствуют всегда. И чувствовали мы ее в самый сложный период времени, когда офисы „Мои документы“ работали в напряженном режиме. Это весь период ограничительных мероприятий по нераспространению новой коронавирусной инфекции», — отметила она.

Музафарова уточнила, что в этот период сотрудницы МФЦ принимали в пять раз больше заявителей. «Мы столкнулись с увольнениями и нехваткой кадров. Но, работая практически без выходных, мы понимали, что это нужно татарстанцам. И мы также знали, что вы нам всегда поможете», — заметила она.

Благодарности Президента Татарстана удостоилась начальник управления цифрового развития процессов Центра информационных технологий РТ Светлана Борисова. По ее словам, каждая из присутствующих на церемонии привнесла свой вклад в развитие цифровой трансформации во всех сферах.

«Мы прилагаем все усилия для того, чтобы взаимоотношения государства и общества стали более качественными, вышли на новый уровень. И мы сделаем все, чтобы и дальше республика занимала лидирующие позиции. В это непростое время мы работали с отечественным программным обеспечением и сейчас используем татарстанские разработки. То есть цифровое развитие Татарстана вышло на качественно новый уровень», — резюмировала она.