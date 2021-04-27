Рустам Минниханов вручил госнаграды РТ и РФ 54 татарстанцам

Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан 54 жителям республики. Торжественная церемония в Казанском Кремле приурочена к Празднику Весны и Труда и Дню Победы, сообщает пресс-служба Президента РТ.

На награждении присутствовали ветераны — участники Великой Отечественной войны Александр Михайлович Малов и Миннеханиф Киамович Низамов, а также Герой Социалистического Труда Ганзя Галимовна Ахмадиева и Полный кавалер ордена Трудовой Славы Данил Зияфович Фатхуллин.

«В связи с приближающимся Днем Победы мы отдаем дань и выражаем слова благодарности всем тем, кто внес свой вклад в Великую Победу», — сказал Президент РТ.

Он особо отметил врачей и сестер «Скорой помощи», которые получают заслуженные награды накануне своего нового профессионального праздника — Дня работника скорой медицинской помощи, а также отдельно обратился к заслуженным труженикам. «Дорогие друзья, вы — гордость России и Татарстана. Трудно представить нашу жизнь без заводчан, нефтяников, работников сельского хозяйства, строителей, инженеров, врачей, учителей и работников культуры. Своим трудом вы создаете материальные и духовные ценности, наращиваете могущество нашей Родины», – сказал Минниханов.

Среди награждаемых также присутствовали известные деятели искусства и культуры: артист ТЮЗа Вячеслав Казанцев, актриса театра имени Г.Камала, заслуженная артистка РФ, народная артистка Татарской АССР Наиля Гараева и известная певица Башира Насырова.

«Дорогие друзья! Хочу поздравить всех вас с заслуженными наградами, поблагодарить за вклад в развитие родной республики и Российской Федерации. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и счастья, а также весеннего настроения, реализации всех планов и хорошего отдыха в праздничные дни», — отметил Президент Татарстана.