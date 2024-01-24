Рустам Минниханов вручил больницам республики 22 машины скорых и два мобильных комплекса

Раис Татарстана Рустам Минниханов передал автомобили медицинским учреждениям республики. Торжественное вручение состоялось пред итоговой коллегией Министерства здравоохранения РТ.

19 больниц Татарстана получили 22 автомобиля скорой медицинской помощи и два мобильных комплекса на базе микроавтобуса «Газель Некст» и ПАЗ.

«Медицина и качество жизни взаимосвязаны. Конечно, первичная медицинская помощь, высокотехнологичная медицинская помощь – это комплекс мер, который позволяет повысить качество жизни наших граждан. Конечно, материально техническая база, такая как автомобили и специальная медицинская техника, повзволяет оперативно принимать решения и оказывать помощь нашим нуждающимся больным», – отметил Рустам Минниханов.

Большинство автомобилей было закуплено на средства федерального бюджета, выделили более 115 млн рублей. Шесть автомобилей скорой помощи марки «Атлант» приобрели за счет средств бюджета республики, их общая стоимостью составила 53 млн рублей.

«В добрый путь! Чтобы транспорт работал во благо здравоохранения нашей республики», – заключил Раис РТ.