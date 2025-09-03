Рустам Минниханов вручил Арбузовскую премию профессору химии из Венгрии Дьёрдю Кеглевичу

Раис Татарстана Рустам Минниханов на церемонии празднования 80-летнего юбилея Казанского научного центра РАН вручил Арбузовскую премию профессору химии Будапештского университета технологии и экономики Дьёрдю Кеглевичу.

«Хочу выразить свою признательность руководству Республики Татарстан за учреждение международной Арбузовской премии в области фосфорорганической химии, которая увековечивает память выдающихся российских химиков Александра и Бориса Арбузовых. Премия высоко ценится в мире среди специалистов в области химии. Очень горд оказаться в числе победителей и получить такую высокую награду», – обратился с ответным словом ученый.

Он получил премию за свои разработки новых соединений фосфора для получения цитотоксичных препаратов.

Международная Арбузовская премия в области фосфорорганической химии присуждается раз в три года Раисом Республики Татарстан одному российскому или иностранному ученому персонально как за отдельные научные достижения, так и по совокупности научных работ. Победитель получает премию в 1 млн рублей.

Отбор кандидатов осуществляется Комитетом по присуждению исходя из научной и практической ценности их трудов, открытий и изобретений. Предложения по присуждению премии могут вносить Кабинет Министров Республики Татарстан, татарстанские, российские, иностранные и международные научные организации и учреждения, высшие учебные заведения и иные предприятия, учреждения и организации, органы государственной власти.