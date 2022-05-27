Рустам Минниханов вручил Александру Розенбауму орден «Дуслык»

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил народному артисту России Александру Розенбауму орден «Дуслык». Исполнитель отмечен за особые заслуги в развитии музыкального искусства и плодотворную творческую деятельность. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Татарстанцы очень любят творчество этого талантливого музыканта!» — также написал в своем телеграм-канале Рустам Минниханов.

Он побеседовал с музыкальным исполнителем. Александр Розенбаум выразил благодарность за оказанную честь и добавил, что любит Татарстан и с удовольствием приезжает сюда с концертами.

«Служу России и татарскому народу!» — сказал артист после получения награды.