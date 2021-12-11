Рустам Минниханов вручил 39 машин казанским поликлиникам

фото: пресс-служба Минздрава РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил ключи от 39 автомобилей для оказания первичной медико-санитарной помощи поликлиникам Казани.

«Мы считаем, что данный транспорт поможет реально улучшить качество медицинского обслуживания нашего населения, даст больше оперативности, больше возможностей перемещения необходимых лекарств. И, конечно же, у нас всегда здравоохранение было приоритетом», — отметил руководитель республики.

Машины получили 23 учреждения здравоохранения Казани. На помощь специалистам придут 37 автомобилей Lada Largus с газобаллонным оборудованием. Еще две машины «Газель Некст» по президентской программе «Бэлэкэч» передали казанской детской поликлинике №4 и детской городской больнице №7. Цель этой программы — обеспечить детей до трех лет бесплатным молочным питанием.

Фото: пресс-служба Минздрава РТ

На сегодня в автопарк медицинских организаций первичного звена входят 177 легковых машин, общий процент износа составляет 93%. Последнее крупное обновление легкового санитарного транспорта здесь было больше десяти лет назад.

2020 и 2021 год для медиков первичного звена выдался непростым, они много ездили к больным на дом, доставляли лекарства. Машин не хватало, и на помощь медикам пришла мэрия столицы РТ и частные службы такси, которые на безвозмездной основе помогали поликлиникам.

«Я бы хотел поблагодарить вас, ваши коллективы за ту работу, которую в течение практически двух лет каждый день, кроме тех своих плановых задач, решают для борьбы с коронавирусом. Самая большая нагрузка — это наша столица, город Казань», — обратился Рустам Минниханов к главным врачам поликлиник города.

До конца 2021 года планируется закупить еще 84 автомобиля Lada Largus для медицинских учреждений Казани для обслуживания больных на дому и доставки лекарств.