Рустам Минниханов возложил цветы к памятнику Пушкину в Казани

Президент Татарстана Рустам Минниханов возложил цветы к памятнику великого русского поэта Александра Пушкина около Театра оперы и балета в Казани по случаю 223-летия со дня рождения классика. Затем в самом театре должен состояться концерт.

Память поэта также почтили другие представители руководства республики, среди которых были Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, руководитель Аппарата Президента Татарстана Асгат Сафаров и другие.

Кроме того, цветы к памятнику возложили все желающие, которые пришли почтить память классика русской литературы в этот день.

Сегодня, в день рождения Пушкина, в России и в мире отмечается День русского языка. Праздник был учрежден для сохранения, поддержки и дальнейшего развития русского языка как общенационального достояния народов РФ, средства международного общения и неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой цивилизации.