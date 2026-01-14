Рустам Минниханов возглавил рейтинг глав регионов по международной активности за 2025 год

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов возглавил рейтинг глав российских регионов по индексу плотности международных контактов за 2025 год, подготовленный «Минченко консалтинг».

В исследовании отмечается, что международная деятельность Татарстана выстроена системно и ведется на постоянной основе, а не сводится к разовым зарубежным визитам.

Эксперты связывают лидерство Минниханова с высокой интенсивностью международных контактов. В течение года республика активно принимала иностранные делегации, а руководство региона совершало рабочие поездки за рубеж. Существенную роль также сыграла развитая событийная инфраструктура Татарстана.

Отмечается, что регион стабильно присутствовал в международной повестке за счет регулярных контактов на высоком уровне, прежде всего на евразийском направлении.

Отдельное внимание в исследовании уделено Казани, которая закрепилась в статусе устойчивой международной площадки. Проведение крупных форумов и деловых мероприятий, включая KazanForum «Россия – Исламский мир», обеспечивало плотный график переговоров с представителями иностранных государств и дипломатического корпуса.

По итогам года Рустам Минниханов набрал 70 баллов, значительно опередив других руководителей регионов.

Второе место в рейтинге занял губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, третье – глава Республики Калмыкия Бату Хасиков.

Фото: https://t.me/GosSovet