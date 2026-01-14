Рустам Минниханов возглавил рейтинг глав регионов по международной активности за 2025 год
Раис Татарстана Рустам Минниханов возглавил рейтинг глав российских регионов по индексу плотности международных контактов за 2025 год, подготовленный «Минченко консалтинг».
В исследовании отмечается, что международная деятельность Татарстана выстроена системно и ведется на постоянной основе, а не сводится к разовым зарубежным визитам.
Эксперты связывают лидерство Минниханова с высокой интенсивностью международных контактов. В течение года республика активно принимала иностранные делегации, а руководство региона совершало рабочие поездки за рубеж. Существенную роль также сыграла развитая событийная инфраструктура Татарстана.
Отмечается, что регион стабильно присутствовал в международной повестке за счет регулярных контактов на высоком уровне, прежде всего на евразийском направлении.
Отдельное внимание в исследовании уделено Казани, которая закрепилась в статусе устойчивой международной площадки. Проведение крупных форумов и деловых мероприятий, включая KazanForum «Россия – Исламский мир», обеспечивало плотный график переговоров с представителями иностранных государств и дипломатического корпуса.
По итогам года Рустам Минниханов набрал 70 баллов, значительно опередив других руководителей регионов.
Второе место в рейтинге занял губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, третье – глава Республики Калмыкия Бату Хасиков.
Фото: https://t.me/GosSovet