Рустам Минниханов возглавил национальный рейтинг руководителей регионов за март–апрель 2026 года
Раис Татарстана Рустам Минниханов занял первое место в «Национальном рейтинге» руководителей регионов Российской Федерации по итогам марта–апреля 2026 года. Исследование подготовил Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» в рамках одноименного проекта.
На второй строчке рейтинга расположился мэр Москвы Сергей Собянин, третье место занял глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Результаты исследования сформированы на основе заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.