Рустам Минниханов возглавил медиарейтинг глав регионов ПФО за октябрь 2025 года

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов стал лидером медиарейтинга глав регионов Приволжского федерального округа по версии «Медиалогии» за октябрь 2025 года.

По данным аналитиков, вокруг деятельности Минниханова было зафиксировано более 12 тыс. упоминаний в СМИ, а МедиаИндекс составил 92 400,3.

Второе место среди глав регионов Приволжского федерального округа занял глава Башкортостана Радий Хабиров, а третье – губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.