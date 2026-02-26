Рустам Минниханов вошел в число лидеров Национального рейтинга глав регионов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов вошел в число лидеров обновленного «Национального рейтинга», посвященного оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации. По итогам января и февраля 2026 года Рустам Минниханов занял вторую строчку в списке руководителей регионов.

Согласно данным исследования, подготовленного Центром информационных коммуникаций «Рейтинг», Татарстан традиционно удерживает позиции в первой группе лидеров. Опережает Раиса РТ в итоговой таблице только мэр Москвы Сергей Собянин, а замыкает тройку сильнейших глав субъектов руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Результаты исследования получены на основании комплексного анализа, включающего заочное анкетирование, а также очные и дистанционные опросы представителей экспертного сообщества.