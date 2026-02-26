news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 26 февраля 2026 11:45

Рустам Минниханов вошел в число лидеров Национального рейтинга глав регионов

Читайте нас в
Телеграм
Рустам Минниханов вошел в число лидеров Национального рейтинга глав регионов
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов вошел в число лидеров обновленного «Национального рейтинга», посвященного оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации. По итогам января и февраля 2026 года Рустам Минниханов занял вторую строчку в списке руководителей регионов.

Согласно данным исследования, подготовленного Центром информационных коммуникаций «Рейтинг», Татарстан традиционно удерживает позиции в первой группе лидеров. Опережает Раиса РТ в итоговой таблице только мэр Москвы Сергей Собянин, а замыкает тройку сильнейших глав субъектов руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Результаты исследования получены на основании комплексного анализа, включающего заочное анкетирование, а также очные и дистанционные опросы представителей экспертного сообщества.

#Рустам Минниханов #рейтинг глав регионов
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минэкономики РТ рассказало, почему в 2025-м закрылись 28 тыс. организаций и ИП

Минэкономики РТ рассказало, почему в 2025-м закрылись 28 тыс. организаций и ИП

25 февраля 2026
В Татарстане утвердили перечень ремесленной продукции, не подлежащей маркировке

В Татарстане утвердили перечень ремесленной продукции, не подлежащей маркировке

25 февраля 2026