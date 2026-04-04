Рустам Минниханов: Вопросы безопасности на производстве должны быть в приоритете

Вопросы обеспечения безопасности на производстве должны оставаться в приоритете. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства РТ, передает пресс-служба руководителя республики.

На этой неделе, 31 марта, на заводе «Нижнекамскнефтехим» случилась авария. При ликвидации последствий разгерметизации произошло воспламенение газовой смеси с последующим пожаром на установке.

«В результате взрыва пострадали работники предприятия, подрядных организаций и пожарно-спасательной службы. К большому сожалению, есть погибшие. Прежде всего хочу выразить слова глубокого соболезнования семьям и родственникам погибших сотрудников предприятия, а также работника пожарной охраны, который героически погиб при исполнении служебного долга. Мы скорбим вместе с вами. В Нижнекамске объявили трехдневный траур», – сказал Минниханов.

Он отметил, что пострадавшим и семьям погибших будет оказана необходимая помощь со стороны предприятия и органов местного самоуправления. На предприятии продолжаются аварийно-спасательные работы, введен режим чрезвычайной ситуации для координации действий служб.

Раис Татарстана также подчеркнул слаженную работу экстренных служб, администрации Нижнекамска и руководства предприятия.

«Аварии на производстве – это прежде всего жизнь и здоровье наших людей. Вопросы безопасности на производстве у каждого из нас должны быть в приоритете. И в этой работе мелочей не бывает. Руководителям контрольно-надзорных органов, отраслевых министерств, производственных предприятий необходимо усилить контроль за соблюдением технологических процессов, неукоснительно соблюдать требования промышленной безопасности, проводить качественное обучение персонала. Также нужно усилить контроль за работой подрядных организаций», – подчеркнул он.

«У "Сибура" очень жесткая система безопасности. Тем не менее мы республика техногенная. Кроме диверсий и вражеских налетов есть иногда наша безалаберность или безответственность, что может быть очень чревато. Поэтому на эти вопросы необходимо обратить особое внимание», – добавил Раис РТ.