Рустам Минниханов: Ведется работа по определению границы Татарстана с Кировской областью

В настоящее время проводятся работы по определению границы Татарстана с Кировской областью. Об этом сообщил Президент республики Рустам Минниханов на 32-м заседании Государственного Совета РТ.

«Большая работа проведена, причем непростая. Нам еще с Кировской областью нужно определить границы. С Татарстаном и Башкортостаном границы определены. Как только появится дополнительное финансирование, будем решать оставшиеся вопросы, они несложные. Дадим поручение Минфину, налоговой. Самое главное – мы сейчас четко знаем, где проходит территория нашей республики», – сказал Минниханов.

Президент Татарстана поблагодарил Министерство земельных и имущественных отношений за проделанную работу, коллег из Башкортостана и Чувашии. «Мы нашли понимание. Эта история идет десятилетиями, просто нужно вопрос до конца закрыть. Эта работа требует усилий, встреч. Но надо этот путь пройти, чтобы все житейские вопросы решить», – отметил он.

В декабре прошлого года Госсовет РТ утвердил соглашение об установлении местоположения границы между Татарстаном и Оренбургской областью. Сегодня парламентарии утвердили еще два соглашения – об установлении границ между Татарстаном и Чувашской Республикой и между Татарстаном и Башкортостаном.

Министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин рассказал, что общая протяженность границы Татарстана составляет 3,4 тыс. километров. Татарстан граничит с Башкортостаном, Марий Эл, Удмуртией, Чувашией, а также Оренбургской, Кировской, Самарской, Ульяновской областями.

Протяженность границы между республиками Татарстан и Чувашией составляет 554 км. На границе расположены Зеленодольский, Кайбицкий, Апастовский, Буинский и Дрожжановский районы. Работы по определению границ велись с 2019 года.

«Уточненная протяженность границы с Башкортостаном составляет 498 километров. На границе расположены Актанышский, Муслюмовский, Азнакаевский, Ютазинский и Бавлинский районы, – подчеркнул министр. – Еще надо определить границы с Кировской, Самарской, Ульяновской областями и Удмуртией».