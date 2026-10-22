Рустам Минниханов: Важно обеспечить сбалансированность бюджета

За 9 месяцев 2026 года в консолидированный бюджет Татарстана поступило 583,7 млрд рублей, из них собственные доходы составили 486,9 млрд рублей. Об этом сообщил Раис РТ Рустам Минниханов на республиканском совещании финансовых, казначейских и налоговых органов по итогам исполнения консолидированного бюджета РТ за девять месяцев 2026 года.

«Цифры неплохие, но это не повод для спокойствия. В текущих условиях ситуация меняется очень быстро. Отмечу, что бюджет на следующий год планируем с существенным дефицитом – 8,5 млрд рублей. Мы сразу должны понимать, какими средствами он будет покрываться. Нужно очень аккуратно подходить к расходным обязательствам. Нам важно обеспечить безусловное исполнение первоочередных и социально значимых обязательств и сбалансированность бюджета», – заявил он.

Минниханов подчеркнул, что жесткая финансовая дисциплина должна быть одним из основных принципов государственного управления.

«Ключевая задача в текущих условиях – обеспечить продолжение положительной динамики поступлений по всем доходным источникам», – отметил он.

Раис РТ напомнил о компании по сбору имущественных налогов с физлиц. По его словам, до 1 декабря имущественные налоги должны уплатить 2,2 млн татарстанцев.

«Кроме того, 221 тыс. наших граждан в налоговых уведомлениях получили дополнительные начисления по налогу на доходы физических лиц со сроком уплаты до 1 декабря», – заметил руководитель республики.

Минниханов поручил государственным и муниципальным органам, федеральным службам и предприятиям провести разъяснительную работу в трудовых коллективах, чтобы обеспечить уплату налогов физлиц в установленные сроки.

«Недоимок быть не должно», – заключил он.