Рустам Минниханов: Важная тенденция – формирование нового многополярного мирового устройства

С начала XXI века, когда появилась группа стратегического видения «Россия - исламский мир», появилась важная тенденция к формированию нового многополярного мироустройства. Об этом на заседании группы стратегического видения заявил ее председатель, Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«На рубеже второго тысячелетия начались серьёзные изменения в глобальной системе международных отношений, где важной тенденцией стало формирование нового многополярного мирового устройства. Данные изменения способствовали поиску новых форм взаимодействия России с государствами исламского мира», – подчеркнул он.

Россия получила статус наблюдателя в Организации исламского сотрудничества, что способствовало большому развитию отношений нашей страны с исламским миром. Особенно Минниханов отметил вклад в эту работу академика Российской академии наук, бывшего премьер-министра и главы Министерства иностранных дел России Евгения Примакова и первого Президента Республики Татарстан, Героя Труда Российской Федерации Минтимера Шаймиева.

«Во многом благодаря заложенной ими основе, их огромному опыту и авторитету как в нашей стране, так и за рубежом отношения между Организацией исламского сотрудничества и Россией стали более конструктивными, приобрели целостный и многосторонний характер. Это способствовало укреплению нашего диалога и взаимопонимания, расширились сферы совместной работы в области безопасности, борьбы с терроризмом, экономики, гуманитарных инициатив, культурных обменов и межрелигиозного диалога», – пояснил Рустам Минниханов.

Важным фактором дальнейшего укрепления сотрудничества является не только совпадение или близость подходов к ключевым проблемам мировой политики и экономики, но и общность нравственных ценностей, уверен Минниханов.