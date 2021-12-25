Рустам Минниханов: «Вакцинацию нужно продолжать, но разумно и очень взвешенно»

При вакцинации от короновирусной инфекции не должно быть принуждения, оскорблений и других перегибов. С людьми нужно работать максимально учтиво, доходчиво объясняя важность защиты от опасного вируса. Такое поручение дал сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании в Доме Правительства Татарстана.

Рустам Минниханов: «При вакцинации от короновирусной инфекции не должно быть принуждения, оскорблений и других перегибов»

Фото: tatarstan.ru

«Люди, которые старше нас - заслуживают только уважение»

«К сожалению, большинство из тех людей, которых мы теряем, - это те, кто воздержался от вакцинации. Они считают, что это не нужно. Вакцинацию мы ведем, эту работу нужно продолжить. Но я очень убедительно прошу тех людей, которые на местах занимаются – это и медработники и органы власти, руководители предприятий – все это делать разумно и очень взвешенно», - сказал Минниханов.

Он обратил внимание руководителей глав и районов на то, что жители республики сами имеют право сделать выбор, вакцинироваться им, или нет. «Да, есть другой путь – человек может самоизолироваться и сидеть дома. Если ты не вакцинировался, у тебя есть определенные ограничения, но это твое право», - подчеркнул руководитель республики.

Ранее глава Елабужского района Татарстана и мэр Елабуги Рустем Нуриев допустил резкие высказывания в адрес пенсионеров, которые не вакцинировались от коронавируса. По словам Президента Татарстана, такие высказывания недопустимы.

«Я осуждаю то, что произошло в Елабуге. К старшему всегда нужно обращаться “абый”, “апа”. Мы, Рустам, осуждаем ваш поступок. Путь это будет уроком для всех нас. И вообще такие вещи недопустимы. И не только в адрес старших. Каждый человек - это личность. Оскорблять людей мы не имеем права. Мы можем недопустить на работу, это законное право. Но оскорблять людей мы не имеем право. А люди, которые старше нас - заслуживают только уважение, - подчеркнул Президент Татарстана.

Рустам Минниханов сообщал участникам совещания, что позвонил главе Елабужского района и поговорил с ним на тему работы с населением. По словам Президента РТ, Рустем Нуриев осознал свой поступок.

Вместе с тем, руководитель республики обратил внимание на то, что опасность распространения коронавирусной инфекции не исчезла, вакцинацию необходимо продолжать. Но делать это необходимо максимально тактично.

«Мы видим, что 85% населения республики из тех, кто скончался – это люди старшего поколения. Им как никому нужно вакцинироваться, но мы должны это делать очень взвешенно. Мы должны терпеливо разъяснять, приводить аргументы, разговаривать персонально с каждым. Тема вакцинации осталась, но методы и подходы работы с людьми должны быть в тех нормах и традициях, которые отражают нашу мораль и наше воспитание», - обратил внимание Минниханов.

«Эмоциональные слова исказили истинный смысл моих переживаний»

Глава Елабужского района Рустем Нуриев резко высказался о пожилых людях на закрытом совещании в мэрии Елабуги. Он заявил, что люди старшего возраста не прививаются, но ходят в общественные места, повышая риск распространения коронавирусной инфекции. Позже Нуриев официально извинился за свою эмоциональную реплику.

«Глубоко сожалею, что мои эмоциональные слова исказили истинный смысл моих переживаний. Приношу искренние извинения всем, кого задели эти слова. Они продиктованы исключительно тревогой за жителей Елабуги», — подчеркнул Нуриев.

Рустем Нуриев: «Глубоко сожалею, что мои эмоциональные слова исказили истинный смысл моих переживаний. Приношу искренние извинения всем, кого задели эти слова» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Для меня лично как мэра Елабуги вопрос защиты людей от коронавируса — самый важный и актуальный сегодня. Особенно когда речь идет о жизни и здоровье старшего поколения», — объяснил свою несдержанность глава города и района.

«Мы прилагаем всевозможные усилия, чтобы остановить эту заразу», — резюмировал Рустем Нуриев, обратив внимание на продолжающуюся борьбу с пандемией Covid-19.

Согласно данным на 25 декабря 2021 года, с начала пандемии в Татарстане официально подтверждены 42 162 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 35 691 жителей республики, причем 194 излечились за минувшие сутки.

Вакцинированы в общей сложности 2 280489 татарстанцев, прирост числа вакцинаций за день составил 5327. Обеими дозами привиты уже 1 860112 человек.