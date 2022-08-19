Рустам Минниханов в Зеленодольске принял участие в акции «Помоги собраться в школу»

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня принял участие в акции «Помоги собраться в школу». Руководитель республики вручил портфели 20 будущим первоклассникам Зеленодольского района.

«„Помоги собраться в школу“ — это та акция, которая очень нужна. Я рад, что в этом году в республике пойдут в первый класс 55 тыс. детей. Но не у всех родителей есть возможность подготовить ребенка к школе. Хочу поблагодарить всех, кто оказывает помощь», — сказал Президент РТ.

Минниханов выразил уверенность, что этот праздничный день навсегда запомнится будущим первоклассникам. Он также вспомнил, как сам первый раз пошел в школу с сумкой своего брата, потому что у него самого не было портфеля.

Заместитель министра просвещения России Татьяна Васильева пожелала детям успешной учебы. «Первый портфель — это символ будущего десятилетнего обучения, интересных открытий, новых друзей. Уверена, что каждый на всю жизнь запоминает, каким был его первый портфель», — отметила она.

Республиканская акция «Помоги собраться в школу» проводится начиная с 2007 года. В ней принимают участие предприятия, образовательные и общественные организации, депутаты, волонтеры. За 15 лет проведения акции 224 тыс. первоклассникам и обучающимся со второго по 11-й класс была оказана помощь.