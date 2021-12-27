Рустам Минниханов в типографии «Идел-Пресс» оценил пятикрасочную печатную машину

Фото: Рамиль Гали / ИА "Татар-информ"

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня посетил Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям. Руководитель республики побывал в печатном цехе полиграфическо-издательского комплекса «Идел-Пресс», где ему презентовали новое оборудование – станок Komori GL-540.

В сентябре этого года в типографии «Идел-Пресс» была установлена новая пятикрасочная печатная машина Komori Lithrone GL-540+C с секцией ВД-лакирования. Производительность печатной машины – 16 тыс. листов в час. У Komori GL-540 полностью автоматическая смена форм, интеллектуальная система быстрой и низкоотходной переналадки, сканирующий спектроденситометр.

Как рассказал печатник офсетной печати ПИК «Идел-Пресс» Дмитрий Горбунов, установленная машина единственная в России в данной комплектации. То есть она способна в онлайн-режиме контролировать подачу краски в тираже, а также отслеживать точность совмещения красок. Все эти функции выполняются автоматически на полном ходу машины.

«Это новая модель. Она скоростная, сразу может печатать пять красок и одновременно покрывать лаком. На ней установлена камера самой последней модели. Она с большой скоростью фотографирует каждый лист, производит замеры плотности краски и сама может выравнивать краску, замечает любые дефекты. И весь процесс печати тиража она держит краску, чтобы не было никаких отклонений, и получалась качественная продукция. То есть продукция в 200 раз качественнее», – отметил он.

По словам Горбунова, печатник лишь вводит данные в программу на компьютере, а машина уже сама выполняет все функции. «Процесс происходит намного быстрее. Сейчас, например, выполняется обложка в четыре краски с лаком», – подчеркнул он.

Президент Татарстана также посетил книжный цех и осмотрел цикл производства книг. Экскурсию по полиграфическо-издательскому комплексу для него провели руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Айдар Салимгараев и генеральный директор ПИК «Идел-Пресс» Анас Аскаров. Рустама Минниханова сопровождал руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров.

Полиграфическо-издательский комплекс «Идел-Пресс» – самое крупное полиграфическое предприятие Поволжья. Последние шесть лет типография активно занимается техническим переоснащением и модернизацией производства.

На базе типографии выпускаются ежедневные и рекламные газеты, научные, специальные и производственные журналы, брошюры, книги, афиши, буклеты, постеры, плакаты, рекламные проспекты, календари и другая продукция.