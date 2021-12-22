Рустам Минниханов: В Татарстане уделяется большое внимание развитию IT-инфраструктуры

Президент Татарстана Рустам Минниханов поучаствовал в заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Федерального собрания РФ. На нем обсудили внедрение технологий искусственного интеллекта в экономику и социальную сферу.

«Татарстан — один из лидеров в развитии IT-сферы нашей страны. Республика занимает первую позицию по цифровизации регионов в рейтинге „Сколково“. IT-индустрия РТ насчитывает около 3 тыс. компаний и более 40 тыс. специалистов. Это результат комплексной работы по целому ряду направлений. В первую очередь, мы уделяем большое внимание развитию соответствующей инфраструктуры», — отметил Рустам Минниханов.

Он пояснил, что в 2009 году в Казани был создан первый в России IT-парк. На сегодняшний день работает аналогичное учреждение в Набережных Челнах. А также в Татарстане создан также первый в стране город высоких технологий Иннополис, который совмещает в себе особую экономическую зону, научно-образовательную инфраструктуру и комфортную городскую среду.

Одной из ключевых тем заседания стало правовое регулирование технологий, связанных с искусственным интеллектом. В частности, были рассмотрены вопросы безопасности данных, а также подготовка и удержание в стране IT-специалистов.

«Этот год стал во многом определяющим для развития искусственного интеллекта в нашей стране. Две ключевые задачи — снятие избыточных барьеров для введения технологий искусственного интеллекта, создание правовой среды для этого. Но также одной из важнейших целей остается обеспечение безопасности данных наших граждан. Мы должны четко понимать, как мы обеспечим конфиденциальность частной жизни и кто будет нести ответственность за ошибки ИИ», — заявил Председатель Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Федерального Собрания РФ, первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания страны Андрей Турчак.

По его словам, многие вопросы в правовом поле в России, связанные с искусственным интеллектом, ещё не решены. В частности, не определено юридическое понятие термина, а также не учтено авторское право при развитии технологии.

Кроме того, Турчак выдвинул предложение, что человек, получая ту или иную услугу, должен быть уведомлен, что в решении задействован искусственный интеллект.

На собрании выступили представители власти и крупных госкомпаний. По итогам был принят проект решения, в который вошли предложения по дальнейшему развитию технологий искусственного интеллекта, а также рекомендации по дальнейшим действиям для Министерства экономического развития России.