Рустам Минниханов: в Татарстане в 2025 году по нацпроекту отремонтировано 200 км дорог

Фото: max.ru/rustamminnikhanov

Раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил о продолжающейся работе по приведению дорожной сети республики в нормативное состояние. По его данным, в текущем году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» уже обновлено около 200 км дорожного полотна.

«В этом году только по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" уже отремонтировано 200 километров дорожного полотна, из которых протяженность отремонтированных региональных дорог составила 164,7 км. Это Зеленодольский, Балтасинский, Алькеевский, Бавлинский муниципальные районы», – написал лидер республики в канале в MAX.

Он уточнил, что в Казани отремонтировано 22 км дорог, в Набережных Челнах – 11,3 км, в Нижнекамске – 11 км.

Кроме того, Минниханов призвал жителей быть аккуратнее за рулем.

«Погодные условия располагают к образованию гололедицы», – предупредил руководитель республики.